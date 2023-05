In den Top Ten nicht überzeugt: Dieses GNTM-Girl muss gehen!

Bei Germany's next Topmodel geht es in großen Schritten auf das Finale zu! In der 14. Folge des TV-Formats kämpfen zehn Kandidatinnen um den Einzug in die nächste Runde. Diese Woche shooteten die Teilnehmerinnen mit riesigen bunten Luftballons, was auf den Bildern an Planeten erinnert. Beim entscheidenden Walk müssen die Top Ten vor der Jury über den amerikanischen Highway laufen. Mirella Janev konnte nicht überzeugen und muss den Traum "Germany's next Topmodel" aufgeben!

"Es hat nicht so gewirkt, wie ich das selbst wahrgenommen habe", reflektierte die 20-Jährige nach ihrer schlechten Kritik nach dem Walk. Auch Selma, Katherine und Olivia waren unter den Wackelkandidatinnen. Schließlich warf Heidi (49) Mirella aus der Show. Die Modelmama gestand: "Wir achten auf kleine Details. Es gab jetzt keine großen Patzer." Den Exit nahm die Sozialarbeiterin ganz gut auf. "Ich verlasse GNTM mit einem lachenden und einen weinenden Auge", schloss Mirella ab.

In der nächsten Folge GNTM geht es für die Top 9 nach Las Vegas. Die Mädels freuen sich, dass sie das Motel in Nevada verlassen können. Mirella war eine der wenigen, die sich dort wohlgefühlt hat – sogar wohler als in einer Villa. Auch für Somaija, die sich mit Corona infiziert hatte und in ihrem Zimmer in Quarantäne war, geht es eine Runde weiter.

ProSieben Mirella beim "GNTM"-Entscheidungswalk

ProSieben Mirella, "GNTM"-Kandidatin 2023

ProSieben Karolina Kurkova, Heidi Klum und Esther Perbandt in der Jury

