Lebenszeichen: Steht Bibi Claßens Instagram-Comeback bevor?

Bibi Claßens (30) Fans sind außer sich vor Freude! Seit der Trennung von ihrem Ex-Partner Julian Claßen (30) ist es im Netz ruhig um die Blondine geworden. Die Bewunderer der Influencerin sind daher in großer Sorge. Hin und wieder tauchen jedoch Aufnahmen des Social-Media-Stars im Netz auf und geben ihnen Hoffnung auf ein Comeback. Seit einigen Wochen schon scheint Bibi zudem wieder in den sozialen Medien aktiv zu sein. Kehrt sie etwa bald zurück?

Wie Bild berichtet, wollen Bekannte ihres Partners Timothy Hill wissen, dass die 30-Jährige schon in wenigen Tagen wieder ihren Social-Media-Account in Betrieb nimmt. Am Sonntag soll es so weit sein – denn genau an diesem Tag, dem 28. Mai, setzte Bibi vergangenes Jahr ihr vorerst letztes Instagram-Posting ab. Auf den Schnappschüssen posierte sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Mona im Bikini.

Und auch die Fans sind überzeugt, dass Bibi bald ihr Comeback feiert. Denn in den vergangenen Wochen verteilte die zweifache Mama hin und wieder Likes auf der Social-Media-Plattform. Auf TikTok wird seither heiß diskutiert. "Ich weiß nicht, wann sie zurückkommt. Aber ich glaube, sie kommt ganz, ganz bald zurück", äußert ein Fan der YouTuberin in einem Video.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrer Freundin Mona

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

