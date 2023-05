Nach Sohn Santiago: Dani Dyers Zwillinge sind auf der Welt

Dani Dyer (26) ist jetzt Dreifachmama! Im Januar 2021 hatte die ehemalige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe ihr erstes Kind zur Welt gebracht – Sohnemann Santiago. Von dessen Vater ist die Influencerin inzwischen getrennt. Stattdessen fand sie in dem Fußballer Jarrod Bowen (26) die große Liebe. Im Januar dieses Jahres gaben die beiden bekannt, eineiige Zwillinge zu erwarten. Nun sind ihre Babys da!

Auf Instagram teilte Dani Bilder, auf denen zu sehen ist, wie ihre beiden Mädels schlafen. Ein Foto zeigt, wie Jarrod die beiden in einer Babyschale aus dem Krankenhaus trägt – offenbar sind die beiden also schon zu Hause. Der Bildunterschrift ist zu entnehmen, dass die Zwillinge am 22. Mai geboren wurden. Wie sie heißen, behielt Dani erst mal für sich.

Im März hatte Dani bereits verraten, dass die Twins per Kaiserschnitt geholt werden sollen. "Da ich schon einmal einen Notkaiserschnitt hatte, hielten sie es für sicherer, die Zwillinge erneut per Kaiserschnitt zu entbinden. Vor allem, weil es eineiige Zwillinge sind, ist es immer ein bisschen riskanter", hatte sie in ihrer Story erklärt.

Instagram / danidyerxx Dani Dyers Zwillinge im Mai 2023

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und seine Zwillinge im Mai 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Freund

