Nächste Königin: Was will Prinzessin Kate als Erstes tun?

Prinzessin Kate (41) weiß bereits ganz genau, was sie als Erstes angehen will! Im vergangenen September war Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral verstorben. Seitdem stehen König Charles (74) und Königin Camilla (75) an der Spitze der britischen Monarchie. Als direkte Thronfolger werden auch Prinz William (40) und seine Liebste eines Tages auf dem Thron sitzen. Und vor allem Kate weiß schon jetzt genau, was sie als künftige Königin zuerst angehen will!

Kate war kürzlich bei der "Chelsea Flower Show" zu Gast und stellte sich einigen neugierigen Fragen der kleinen Gäste. Wie Mirror berichtete, fragte sich dabei ein Kind vor allem, was sie als Erstes tun werde, sobald sie auf dem Thron sitzt. "Sie hat gesagt, wenn sie Königin wird, will sie Kindern helfen", lautete die Antwort der Thronfolgerin laut dem Elfjährigen.

Doch die zukünftige Königin des Vereinigten Königreichs zu sein, bringt auch einige Verpflichtungen mit sich. Im Zuge ihres Überraschungsbesuches bei dem Kinder-Event verriet die 41-Jährige auch, dass sie sich an strenge Regeln halten muss. "Es ist mir nicht erlaubt, meine Unterschrift zu schreiben, das ist nur eine dieser Regeln", erklärte die Dreifachmama, nachdem einige Kids sie darum gebeten hatte, ihre Unterschrift unter ihre Zeichnungen zu setzen.

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate, Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

