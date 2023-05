So süß freut sich Serena Williams' Tochter über Nachwuchs

Serena Williams (41) Tochter ist außer sich vor Freude! Im Jahr 2017 war die erste Tochter von der Tennislegende und ihrem Partner Alexis Ohanian (40) auf die Welt gekommen. Auf der diesjährigen Met Gala sorgte die Sportlerin dann für eine Mega-Überraschung: Das Paar erwartet seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs! Kurz bevor es zu der Veranstaltung ging, teilten die werdenden Zweifacheltern ihr niedliches Geheimnis mit Töchterchen Olympia. Ein Video zeigt nun, wie Serenas Kleine darauf reagiert!

Via YouTube postete Serena am Dienstag ein Video auf ihrem Kanal, in dem man sieht, wie Serenas Tochter auf die Nachricht reagiert. "Weißt du noch, wie sehr du für eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder gebetet hast? Nun, wir waren beim Arzt und es hat sich herausgestellt, dass ich nicht dick werde, sondern ein Baby in meinem Bauch habe", erklärt die 41-Jährige der Kleinen in dem Clip und verrät, dass Olympia sie Tage zuvor wohl "fett" genannt habe.

"Willst du mich verarschen?", lautet die erste Reaktion der Fünfjährigen, woraufhin sie ihrer Mutter in die Arme fällt und ihr Glück kaum glauben kann. Olympia springt schließlich im Wohnzimmer von links nach rechts und schreit vor Freude. "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt", freut sich die zukünftige große Schwester in dem Video.

Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2023

Instagram / serenawilliams Serena Williams Tochter, Olympia Ohanian im Dezember 2022

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im April 2023

