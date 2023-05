Tina Turner (†83) war froh, überhaupt 80 geworden zu sein

Tina Turner war offenbar stolz auf ihr Alter. Am Mittwoch ist die Musiklegende im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Zürich gestorben. Viele Fans, Promis, Freunde und Bekannte hatten bereits ihre Trauer bekundet. Nähere Hintergründe zu ihrem Tod sind bis dato nicht bekannt. Tina hatte in der Vergangenheit allerdings immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dass sie überhaupt 80 geworden ist, hatte sie daher sehr gefreut.

An ihrem 80. Geburtstag hatte die "The Best"-Interpretin auf Twitter geschrieben, dass sich das Alter anders anfühle, als sie gedacht habe. "Warum? Nun, ich sehe großartig aus, ich fühle mich gut und ich habe einige sehr ernste Krankheiten durchgemacht, die ich überwunden habe", hatte die Sängerin erklärt. Sie fühlte sich, als habe sie eine zweite Chance bekommen: "Ich bin froh, 80 zu sein."

Tina hatte 2013 einen Schlaganfall erlitten. 2016 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert und 2017 musste ihr eine Niere transplantiert werden. Ihr Ehemann Erwin Bach hatte Ende März gegenüber Stuttgarter Nachrichten verraten, dass es ihr dennoch "ganz gut" gehe.

Anzeige

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

Anzeige

Getty Images Tina Turner im Februar 2013 in Mailand

Anzeige

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de