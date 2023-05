Ehemann verriet: Noch im März ging es Tina Turner (†83) gut!

Tina Turner (✝83) hinterlässt bei Freunden, Familie und Fans ein tiefes Loch. Am Mittwoch starb die Musikerin im Alter von 83 Jahren in Zürich. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, jedoch soll die "The Best"-Interpretin lange Zeit an einer Krankheit gelitten haben. Immer an ihrer Seite war ihr Ehemann Erwin Bach gewesen – und dieser äußerte sich noch im März zu Tinas aktuellem Gesundheitszustand.

Wie die Stuttgarter Nachrichten damals berichteten, war der 67-Jährige bei einer Aufführung des Musicals "Tina" zu Besuch. Vor Ort sprach Erwin auch über seine Liebste, der die Show gewidmet wurde, und erklärte, es gehe ihr "ganz gut". Nach ihrer langen Karriere bleibe sie dem Rampenlicht aber inzwischen lieber fern.

Erwin und Tina waren seit 2013 verheiratet. Der gebürtige Kölner war der zweite Ehemann der Songwriterin – zuvor war die Künstlerin von 1962 bis 1978 mit Ike Turner (✝76) verheiratet gewesen. Mit dem Musiker hatte Tina zudem einen leiblichen Sohn und adoptierte des Weiteren zwei seiner Kinder.

Anzeige

Getty Images Tina Turner bei der Armani-Show in Paris

Anzeige

Getty Images Erwin Bach und Tina Turner

Anzeige

Getty Images Tina und Ike Turner 1972

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de