TV-Bauer Johannes teilt erste Paarfotos mit seinem Florian!

Johannes' Beziehung ist jetzt auch auf Social Media offiziell! Der Pferdehalter hat mit Florian bei Bauer sucht Frau International seinen Mister Right gefunden. Die beiden näherten sich nicht nur in der Sendung immer weiter an, sondern ließen auch danach nichts anbrennen. Nach nur wenigen Monaten Beziehung sind sie zusammengezogen. Jetzt teilte Johannes endlich die ersten Pärchenbilder und machte seinem Freund eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte der Österreicher drei Fotos, die ihn an der Seite seines Partners zeigen. "Ich habe einen Schatz gefunden! Einer, der für mich an guten Tagen da ist und auch an schlechten, denn es ist auch bei mir nicht immer alles perfekt", schrieb Johannes dazu. Zudem bedankte er sich bei Florian, dass er seiner Einladung auf den Hof gefolgt sei und sich inzwischen so gut eingelebt habe. "Ich, meine Familie und meine Freunde lieben dich von ganzem Herzen. Ich freue mich auf alles, was kommt", schwärmte der diesjährige Mister-Austria-Finalist.

Doch auch Florian widmete seinem Liebsten rührende Worte: "Hasilein, ich bin verdammt froh, dich kennengelernt zu haben. Deine Einladung zu dir auf den Pferdehof war der Start eines ganz neuen Lebensabschnitts." Er fühle sich mit Johannes extrem gut. "Du bringst mich schon zum Grinsen, wenn ich nur an dich denke. [...] Ich hab dich närrisch lieb und das soll auch jeder wissen", betonte das Model.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Johannes

Instagram / johannes.hofing Florian und Johannes, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Instagram / johannes.hofing Florian und Johannes, Reality-TV-Teilnehmer

