Adrian Loevenich traurig: Justyna muss Männervilla verlassen

Er vermisst sie sehr! In der aktuellen Staffel von Temptation Island unterziehen sich wieder vier Pärchen dem ultimativen Treuetest. Darunter auch Adrian Loevenich und seine Freundin Charline Grothe. Seit einigen Wochen bandelt der Düsseldorfer mit der Verführerin Justyna Pralina in der Männervilla an. Jüngst behauptete er sogar, sie seien seelenverwandt. Nun musste Justyna krankheitsbedingt die Show verlassen – ganz zum Leid von Adrian!

In der aktuellen Folge ist die Stimmung in der Jungsvilla ziemlich bedröppelt. Grund dafür: Verführerin Justyna musste das Beziehungsexperiment "Temptation Island" aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden. Mit dem plötzlichen Exit der Bremerin hätte vor allem Adrian nicht gerechnet. "Es trifft immer die Falschen. Warum kann nicht eine andere [Verführerin] hier gehen?", fragte er ganz mitgenommen seine männlichen TV-Bros in einem Sechs-Augen-Gespräch.

Laut seinem Show-Kollegen Adam Bloch vermisse der 24-Jährige die Blondine sehr, da die beiden menschlich sehr gut miteinander klargekommen seien. "Ich finde das schon sehr schade. Sie war meine Bezugsperson und ich hab mich super mit ihr verstanden. Es ist blöd, wenn genau diese Menschen gehen müssen", macht der Muskelmann erneut vor laufenden Kameras deutlich.

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Justyna Pralina, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, Februar 2023

