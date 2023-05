"Temptation Island"-Adrian nennt Justyna "Seelenverwandte"

Wie das wohl ausgeht? Adrian Loevenich und seine Freundin Charline Grothe testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Die Verführerinnen in der Männervilla mussten sich bisher nicht sonderlich viel Mühe geben. Der Düsseldorfer schien anfangs besonderen Gefallen an Melissa (26) gefunden zu haben, doch inzwischen ist das anders. Jetzt scheint er ein Auge auf Justyna geworfen zu haben. Und in der aktuellen Folge bandeln Adrian und die Bremerin weiter an…

"Justyna ist halt eine coole Socke. Sie redet ganz anders als die anderen Mädels hier", berichtet Adrian. Mit ihr könne er gut reden und sie habe den gleichen Humor wie er. "Das matcht dann schon ein bisschen", schwärmt er von seiner Verführerin. "Sie ist schon so etwas wie eine Seelenverwandte, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon seit Jahren", führt der Muskelmann weiter aus. Auch die Blondine ist ganz aus dem Häuschen: "Wenn es um Adrian geht, muss ich lächeln."

Deswegen schmieden die beiden wohl auch schon den Plan, ein Auto zu klauen und gemeinsam durchzubrennen, während sie kuscheln in Adrians Bett liegen. "Ich glaube, mit Justyna hat man auf jeden Fall viel Spaß, wenn man mit ihr in einer Beziehung ist", träumt der Freund von Charline. Er und die Verführerin seien durchgehend am Lachen. Außerdem und freut sich Adrian: "Ich bin aber auch optisch voll ihr Traummann."

