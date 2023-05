Auf Tour dabei: Taylor Swift und Matty knutschen backstage

Hinter den Kulissen bei Taylor Swifts (33) Tour geht es offenbar heiß her! Die Sängerin ist gerade auf großer Konzertreise und soll dabei hin und wieder von ihrem angeblichen Flirt Matty Healy (34) begleitet werden. Die beiden wurden bereits mehrfach zusammen gesehen – der The-1975-Frontmann hat sogar schon Taylors Vater kennengelernt. Die beiden Musiker sollen gar nicht mehr die Finger voneinander lassen können – auch nicht backstage.

"Matt besucht einige von Taylors Shows und wenn er hinter der Bühne ist, küssen sie sich, wenn sie Zeit hat", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Bei den beiden soll es schnell vorangehen – sie verbringen wohl sehr viel Zeit miteinander. "Sie genießen die Gesellschaft des anderen", plauderte die anonyme Quelle aus.

Auf einem Konzert ihrer Tour hatte Taylor bereits betont, wie zufrieden sie gerade sei. "Es ist der Wahnsinn. Ich möchte euch einfach sagen: […] Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, in allen Aspekten meines Lebens, wie jetzt", schwärmte die "Shake It Off"-Interpretin. Es fühle sich gerade so an, als ob alles einen Sinn hätte.

Getty Images Taylor Swift im März 2023

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Getty Images Taylor Swift im September 2022

