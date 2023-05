Blackout bei Sam Smiths Konzert versetzt Fans in pure Panik

Sam Smith (31) sorgte für einen wahren Schockmoment! Tausende Fans hatten sich am Mittwochabend in der Manchester Arena versammelt, um einen Blick auf das "Unholy"-Musiktalent zu erhaschen. Ganze sechs Jahre ist es her, dass der verheerende Bombenanschlag auf dem Ariana Grande (29)-Konzert am selben Veranstaltungsort für Erschütterung gesorgt hatte. Obwohl Sam der Arena mächtig einheizte, erinnerte ein Schockmoment viele Fans an das Attentat!

Eigentlich war das Konzert in vollem Gange, doch nach nur vier Songs hatte Sam plötzlich mit seiner Stimme zu kämpfen und verschwand von der Bühne. Ganze 20 Minuten ließ man die Fans daraufhin im Dunkeln – Informationen dazu, was passiert sei, bekamen sie nicht. Lediglich die Anweisung, die Arena zu verlassen. Bei vielen Konzertbesuchern sorgte das für Panik. Im Netz schrieb einer von ihnen: "Wie beängstigend für die Fans in der Manchester Arena, nur wenige Tage nach dem sechsten Jahrestag des Verlusts von 22 Menschen."

Nach den Vorwürfen der Fans meldete sich auch das Stimmenwunder selbst zu Wort und nannte einen Virus als Grund für den Konzertabbruch. "Ich bin, ehrlich gesagt, untröstlich, dass ich die Show heute Abend für euch alle nicht zu Ende bringen konnte", schrieb Smith in einer Instagram-Story und entschuldigte sich daraufhin mehrmals.

