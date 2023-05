Deshalb schätzt König Charles seine Schwiegertochter Kate

Was denkt König Charles III. (74) eigentlich über die Gattin seines Sohnes? Im Jahr 2022 hatte Prinz William (40) seine Partnerin Kate (41) im Rahmen einer traditionellen Zeremonie zur Frau genommen. Als die Angetraute des Thronfolgers wird auch die Prinzessin von Wales also eines Tages auf dem britischen Thron sitzen. Ein Royal-Experte verrät nun: König Charles weiß seine Schwiegertochter Kate sehr zu schätzen.

Laut Daily Mail verrät die royale Insiderin Kate Mansey, dass der König von England ein großer Kate-Fan sei. "Ich denke, sie ist ein großartiges Vorbild für die Monarchie und für die königliche Familie. Und das wissen [Charles und Königin Camilla (75)] auch sehr zu schätzen", heißt es. Das erklärt die Expertin vor allem damit, dass das Königspaar ihre Schwiegertochter auf dasselbe Event eingeladen hat, bei dem es selbst zu Gast war. "Sie hätten sie nicht eingeladen, wenn sie nicht denken würden, dass es eine super Idee wäre."

Die 41-Jährige weiß schon heute, was sie als Erstes angehen will, wenn sie dann eines Tages die Königin des Vereinigten Königreichs sein wird. Diese Frage stellte sich nämlich ein kleiner Junge, der ebenfalls bei der "Chelsea Flower Show" zu Gast war. "Sie hat gesagt, wenn sie Königin wird, will sie Kindern helfen", plauderte der Elfjährige gegenüber Mirror aus.

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate im September 2021

