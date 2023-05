Hat Prinz William das Bild mit Harry absichtlich platziert?

Ist das Prinz Williams (40) Art und Weise, seinem Bruder die Hand zu reichen? Zwischen dem britischen Thronfolger und Prinz Harry (38) soll es aktuell mächtig kriseln – immerhin hatte der royale Aussteiger im Rahmen seiner Memoiren heftig gegen die Königsfamilie und den Palast geschossen. Doch Fans hoffen auf eine Versöhnung, seit in einem Video zu sehen war, dass William noch immer ein Bild mit Harry in seinem Wohnzimmer stehen hat. War das etwa Williams indirektes Friedensangebot?

In einem Video, in dem Highlights des Krönungswochenendes von König Charles III. (74) zusammengefasst wurden, konnten Fans ein eingerahmtes Bild erspähen, auf dem die zerstrittenen Brüder gemeinsam zu sehen sind. Gegenüber Bild soll ein Royal-Experte verraten haben, dass das beabsichtigt war. "Diese Clips werden vorher genau geplant. Was da gezeigt wird, ist kein Zufall [...]. Der Streit tut [William] auch weh. Die beiden Brüder verbindet doch so viel", erklärt der Palast-Insider. Kann das Bild also doch als eine Art Friedensangebot des 40-Jährigen interpretiert werden?

Im Rahmen der Krönungszeremonie Anfang des Monats war von einer Versöhnungsbereitschaft allerdings noch nichts zu sehen. Immerhin würdigte William seinen jüngeren Bruder keines Blickes – vielmehr sah es ganz danach aus, als würde der Dreifachpapa Harry ignorieren, wie ein TikTok-Clip verdeutlicht.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

