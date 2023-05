Nach Fremdgehskandal: Nico Legat bezieht jetzt Stellung!

Er konnte wohl nicht widerstehen! In der aktuellen Episode von Temptation Island ging Nico Legat seiner Freundin Sarah Liebich mit der Verführerin Siria Longo fremd. Bei vielen Zuschauern sorgte der Sohn von Thorsten Legat (54) damit für Entsetzen. Im Talk mit Promiflash meint Nico: "In dem Moment habe ich nicht an mögliche Konsequenzen gedacht: Weder, dass es die anderen in der Villa mitbekommen könnten noch, dass ich Sarah damit verletzen würde." Der Reality-TV-Star bereut sein Fehlverhalten – ebenso sein Flirt Siria. Doch Papa Thorsten nimmt ihn in Schutz und äußert gegenüber RTL: "Er ist noch jung, in dem Alter spielen die Endorphine ein bisschen verrückt, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat."

