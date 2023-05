Schauspielerin Samantha Weinstein mit 28 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt. Samantha Weinstein (✝28) fing schon in jungen Jahren zu schauspielern an. In diversen Filmen spielte die Kanadierin mit und arbeitete außerdem auch als Synchronsprecherin und Sängerin. Vor allem durch das Remake des Films "Carrie" im Jahr 2013 wurde sie bekannt. Doch in den vergangenen Jahren kämpfte sie gegen den Krebs. Jetzt ist Samantha mit nur 28 Jahren verstorben.

Das teilt ihre Familie auf Instagram in einem emotionalen Statement mit. "Sam starb am 14. Mai um 11:25 Uhr im Kreis ihrer Lieben im Princess Margaret Hospital in Toronto", erklären sie. "Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben, in dem sie um die Welt gejettet ist, eine Vielzahl von Zeichentrickfiguren gesprochen, Musik gemacht und mehr über das Leben gewusst hat, als die meisten Menschen jemals erfahren werden, bricht sie nun zu ihrem nächsten Abenteuer auf", fügt die Familie hinzu.

In den letzten Jahren hat Samantha immer wieder Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit geteilt. "Ich werde meine Reise dokumentieren, während ich mich drei Runden Chemotherapie unterziehe. Ich bin der festen Überzeugung, dass Darstellung in den Medien wichtig ist, und bei der Krebsbehandlung ist das nicht anders", teilte sie etwa vor rund zwei Jahren ihren Fans mit.

Anzeige

Instagram / samsationalw Samantha Weinstein im August 2022

Anzeige

Getty Images Samantha Weinstein 2011

Anzeige

Instagram / samsationalw Samantha Weinstein im Krankenhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de