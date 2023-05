Schwangere Lindsay Lohan schiebt am Pool eine ruhige Kugel

Lindsay Lohan (36) gönnt sich eine Auszeit! Aktuell erwartet die Schauspielerin zum allerersten Mal Nachwuchs. Zusammen mit ihrem Partner Bader Shammas fiebert sie der Geburt ihres Sprösslings mit Spannung entgegen. Allzu lange dürfte es ohne hin nicht mehr dauern, bis der kleine Wonneproppen, das Licht der Welt er blickt – Lindsays Babybauch ist inzwischen schon ganz schön rund. Da ist es doch schön, wenn man sich auch einfach mal ausruhen kann!

Via Instagram sendete die werdende Mama ihren Fans nun einen kleinen Gruß vom Pool. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie Lindsay total entspannt auf einer Liege liegt – ihre Babykugel hat sie in einen schlichten schwarzen Babyanzug gepackt. Eine übergroße Sonnenbrille schützt die 36-Jährige vor den Sonnenstrahlen.

So sehr sich Lindsay vermutlich auf ihren ersten Nachwuchs freut, feiert sie es aber auch, in anderen Umständen zu sein. "Lindsay liebt es, schwanger zu sein", hatte ein Insider gegenüber Us Weekly im April berichtet. Zusammen mit seiner Familie und Freunden zelebrierte der "Freaky Friday"-Star auch bereits eine kleine Babyparty.

Getty Images Lindsay Lohan im Januar 2019

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

