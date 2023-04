Neues Foto: So groß ist Lindsay Lohans Babybauch schon!

Lindsay Lohan (36) lässt es sich so richtig gut gehen! Die Schauspielerin verkündete vor wenigen Wochen, dass sie schwanger ist. Mit ihrem Mann Bader Shammas ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Viele Details verrät das einstige It-Girl bislang aber nicht – auch das Geschlecht des Kleinen ist noch unbekannt. Doch ihr scheint es ziemlich gut zu gehen: Jetzt zeigt Lindsay total stolz ihren wachsenden Babybauch!

Auf Instagram teilte die 36-Jährige einige Schnappschüsse von sich und gemeinsam mit ihren Freunden. Auf einem Foto strahlt Lindsay ganz besonders und präsentiert von der Seite ihren Babybauch! "Schöne Zeiten. So dankbar für all die wunderbaren Menschen in meinem Leben!", schwärmte die "Girls Club"-Darstellerin dazu. Offenbar feierte die werdende Mutter mit ihren Liebsten eine Babyparty, wie einige Luftballons beweisen.

Ihre Fans sind von den neuen Aufnahmen total begeistert. Unter anderem kommentierte auch Paris Hilton (42) Lindsays Post: "Ich freue mich so sehr für dich, meine Liebe!" Ein anderer Fan war total geflasht von ihrem Schwangerschaftsglow: "Oh mein Gott, du siehst so happy aus! Das macht mich so glücklich!"

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Instagram / lindsaylohan Die schwangere Lindsay Lohan mit ihren Freunden

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im April 2023

