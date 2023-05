Wann zieht Marc zu "Bauer sucht Frau International"-Katrin?

Wie lange wollen Katrin und Marc wohl noch eine Fernbeziehung führen? Die Minipony-Züchterin aus Österreich hat sich bei Bauer sucht Frau International in den Schweizer Hauswart verliebt. Inzwischen sind die beiden seit fünf Monaten ein Paar und sich sicher, zusammenziehen zu wollen. Schließlich trennt sie jetzt eine Entfernung von 750 Kilometern und demnach eine rund zehnstündige Autofahrt. Doch wann ist es endlich so weit?

"Das hängt davon ab, wann er einen Job findet und sein Haus in der Schweiz vermietet. Also falls jemand was sucht, gerne melden, beziehungsweise Jobangebote in Unterkärnten", erzählt Katrin nun in ihrer Instagram-Story. Marc arbeitet als Facility Manager und könne auch handwerklich viel. Solange die beiden nicht zusammenwohnen oder sich sehen können, facetimen sie täglich. Wenn sie sich treffen, besuchen sie oft Verwandte und Freunde oder kümmern sich um ihre Ponys. "Er hilft mir so viel. Das schätze ich sehr. Wir unternehmen aber auch Sachen: Moped fahren, Ausflüge und so weiter", zählt die Grafikerin auf.

An Marc schätze sie vor allem seine Loyalität, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Die beiden können sich sogar vorstellen zu heiraten – offenbar jedoch nicht sofort. "Alles mit der Zeit", gibt Katrin zu verstehen und deutete an, dass die Sache abhängig von ihrem Liebsten sei.

Instagram / kat_la1988 Marc und Katrin, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Instagram / kat_la1988 Marc, Inka und Katrin bei "Bauer sucht Frau International"

Instagram / kat_la1988 Katrin und Marc, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten

