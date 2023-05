Ariana Grande ist nach zwei Jahren Ehe noch total verliebt!

Verliebt wie am ersten Tag! Die Sängerin Ariana Grande (29) hatte im Jahr 2021 dem Immobilienmakler Dalton Gomez bei einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Seitdem gehen die beiden als vermähltes Paar durchs Leben und feierten kürzlich ihren zweiten Hochzeitstag. Wie ein Insider nun verrät, haben die Gefühle zwischen den beiden bisher nicht nachgelassen, denn: Ariana und Dalton sollen auch nach zwei Jahren Ehe noch total verliebt ineinander sein!

Wie der Insider gegenüber Us Weekly behauptet, seien die Sängerin und der Immobilienmakler sehr glücklich: "Sie haben immer noch das Gefühl, in der Flitterwochenphase zu sein." Ariana schätze vor allem die Tatsache, dass Dalton kein Prominenter ist: "Viele von Arianas früheren Beziehungen standen im Rampenlicht, aber sie ist so dankbar, dass sie mit jemandem verheiratet ist, der sich nicht um dieses Zeug kümmert. Es ist wirklich erfrischend."

Nachdem die "thank u, next"-Interpretin eine turbulente Verlobung mit dem Comedian Pete Davidson (29) sowie den schmerzlichen Verlust ihres Ex-Freundes Mac Miller (✝26) hatte verkraften müssen, gilt Dalton als ihr Retter in der Not. Ihm widmete sie auch den Song "pov" auf ihrem letzten Studioalbum "positions". Darin singt sie die Zeilen: "Niemand hat mich je so geliebt wie du. Ich würde mich gerne mal aus deiner Perspektive sehen."

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Dalton Gomez

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Boyfriend Dalton Gomez

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de