Auch König Charles zollt Musiklegende Tina Turner den Tribut

König Charles (74) hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen! Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Tina Turner im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Laut einem Sprecher starb die Musiklegende eines natürlichen Todes in ihrem Haus in der Schweiz. In den vergangenen Tagen hatte bereits zahlreiche Stars wie beispielsweise Beyoncé (41) der Sängerin gedacht. Und auch die Royals sorgen dafür, dass Tina nicht vergessen wird!

Wie unter anderem People berichtet, wurde am Freitag Tinas (✝83) Hit "The Best" vor dem Buckingham Palace gespielt. Zuvor hatte der britische Regent der Band of Welsh erlaubt, den Erfolgssong während der Wachablösung zu spielen. Charles hatte die Rock' n Roll-Bekanntheit im Jahr 1986 im Rahmen Prince's Trust All Stars Konzerts erstmals kennengelernt.

Derweil spekulieren Tinas Fans, was mit ihrem Vermögen passieren wird. Die Erben hinterlässt nämlich keine Erben – ihr beiden leiblichen Söhne Craig und Ronnie schieden bereits vor ihr aus dem Leben. Zu ihrem Adoptivsohn soll sie ein schlechtes Verhältnis gehabt haben. Demnach wird ihr Witwer Erwin Bach wohl der Erbe ihres Vermögens von umgerechnet 233 Millionen Euro sein.

Getty Images König Charles im Mai 2023

Getty Images Der Buckingham-Palast im September 2022

Getty Images Erwin Bach und Tina Turner in London im April 2018

