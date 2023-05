Keine Erben: Was wird nach Tina Turners Tod aus Vermögen?

Wer beerbt Tina Turner? Mitte der Woche erschütterte der Tod der Musikerin Fans, Freunde und Familie. Die Sängerin starb mit 83 Jahren unter natürlichen Umständen – sie hinterließ ihren Ehemann Erwin Bach und ein echtes Imperium – Hits wie "The Best" oder "Private Dancer" gehören zu ihren bekanntesten Songs der Welt. Daher stellt sich nun die Frage: Was wird aus Tinas Vermögen?

Wie Neue Züricher Zeitung berichtet, beläuft sich das Vermögen der Rock'n'Roll-Ikone auf einen Wert von 250 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 233 Millionen Euro. Das Geld stammt vor allem aus der zweiten Hälfte ihrer Karriere nach der Trennung von Ike Turner (✝76). Doch wer erbt diese Summe? Tinas leibliche Söhne Craig und Ronnie waren bereits vor ihrer Mutter verstorben – zu ihrem Adoptivsohn soll das Verhältnis schlecht sein. Demnach wird vermutlich ihr Witwer Erwin der Haupterbe sein.

Tina und Erwin waren fast 30 Jahre ein Paar. Erst 2013 heirateten die beiden dann in der Schweiz und lebten seitdem gemeinsam in Zürich. Nach ihren schwierigen Beziehungen war der Musikunternehmer die große Liebe der US-Amerikanerin.

Anzeige

Getty Images Tina Turner, verstorbene Musikikone

Anzeige

Getty Images Tina Turner auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de