Caitlyn Jenner hatte mit Beerdigung ihrer Mutter zu kämpfen

Caitlyn Jenner (73) hat eine schwere Zeit hinter sich! Seit ihrer Ehe mit Ex-Frau Kris Jenner (67) ist die einstige Leichtathletin weltweit berühmt. Nach ihrer Geschlechtsangleichung bekam die einstige Keeping up with the Kardashians-Darstellerin sogar ihre eigene Reality-TV-Show "I am Cait", in der auch die Mutter der Sportlerin immer wieder zu sehen war. Im April verstarb die Rentnerin mit 97 Jahren. Nun spricht Caitlyn offen darüber, wie schwer die Beerdigung war.

Via Instagram meldet sich Caitlyn nun mit emotionalen Worten und verrät, wie sehr sie unter dem Verlust ihrer Mama leidet. "Ich habe gestern bei der Gedenkfeier für meine Mutter gesprochen. Es war eines der schwersten Dinge, die ich je tun musste. Ich vermisse sie jeden Tag furchtbar", trauert die 73-Jährige neben einem Schnappschuss, der sie am Rednerpult der Gedenkfeier zeigt.

Auch den Tod ihrer Mutter verkündete Caitlyn mit besonders emotionalen Worten. "Eine Mutter zu verlieren, ist insofern einzigartig, als sie der einzige Mensch ist, der mich mein ganzes Leben lang geliebt hat. Ich werde sie schrecklich vermissen", trauerte sie auf ihrem Social-Media-Profil.

Anzeige

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner und ihr Mutter Esther

Anzeige

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner (r.) und ihre Mutter (m.)

Anzeige

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de