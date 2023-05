"Eating with my Ex": Das sind die neuen Promi-Ex-Paare!

Bei "Eating with my Ex" geht es in die nächste Runde! Auch in diesem Jahr werden sich wieder neun Ex-Paare an einen Tisch setzen, um aufschlussreiche Gespräche zu führen und Tacheles zu reden. Dabei gilt es zu klären, woran die Beziehungen der Promipaare gescheitert sind und ob sogar womöglich eine zweite Chance besteht. Inzwischen sind auch die Paare der nächsten Staffel bekannt – und die sorgen sicherlich für ordentlich Zündstoff!

In der nächsten Staffel des Formats werden sich unter anderem Jenny Elvers (51) und Alex Jolig (60), Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34) oder Walentina Doronina (23) und Peter Kujan an einen Tisch setzen. Auch die einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten Anna Iffländer und Micha Schüler (25) werden sich in der neuen Staffel begegnen, um sich über ihre einstige Liebe zu unterhalten. Starten wird die zweite Staffel bereits am 5. Juni auf TLC.

Außerdem treffen sich auch Sanja Alena (30) und Eric Sindermann (34), Natascha Beil und Daniel Gielniak (31) und Domenico De Cicco (40) und seine Ex Laura Muriale zusammen, um noch einmal hochzuholen, woran die einstige Beziehung gescheitert ist. So auch Saskia Beecks (34) und Jessica Fiorini und Sarah Joelle Jahnel (33) und Bela Klentze (34).

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Peter Kujan und Walentina Doronina im Juli 2022

Anzeige

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / micha_schue Micha Schüler und Anna Iffländer im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de