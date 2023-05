Ein Jahr nach ihrem Tod: Alec Baldwin gedenkt seiner Mutter

Alec Baldwin (65) trauert noch immer. Der Schauspieler hat im vergangenen Jahr einen großen Verlust hinnehmen müssen: Seine Mutter Carol Baldwin ist im Mai 2022 im Alter von 92 Jahren verstorben. Ihr Ableben hatte der gesamten Familie einen großen Schock versetzt, auch Carols Enkelin Hailey Bieber (26) war sehr betroffen. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen – doch die Trauer ist immer noch groß: Alec widmete seiner verstorbenen Mutter jetzt emotionale Worte.

"Kaum zu glauben, dass es schon ein Jahr her ist", schrieb der Hollywood-Star zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von seiner Mutter auf Instagram. "An vielen Tagen verschlägt es uns immer noch den Atem, wir vermissen sie, aber wir arbeiten weiter daran, ihr Vermächtnis zu ehren", tat er seine Trauer kund. Zudem forderte er seine Community auf, die Organisation "The Baldwin Fund Carol's Cardinals" zu unterstützen, die seine Mutter ins Leben gerufen hatte.

Bei Carol ist 1991 Brustkrebs diagnostiziert worden, den sie allerdings besiegen konnte. Nachdem sie die Krankheit überwunden hatte, setzte sie sich in den letzten 25 Jahren ihres Lebens dafür ein, über das Thema aufzuklären. Aus diesem Grund sei vor allem Alec sehr stolz auf seine Mutter gewesen, wie aus seinen Worten kurz nach ihrem Ableben hervorgegangen ist: "Sie verbrachte die letzten 25 Jahre ihres Lebens als Kämpferin und Verfechterin einer Sache, der sie so viel Energie widmete. Wir sind alle sehr stolz auf das, was sie erreicht hat."

Getty Images Hailey Bieber im April 2023

Getty Images Carol Baldwin im Mai 2002

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

