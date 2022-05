Alec Baldwin (64) hat einen schweren Verlust zu verkraften. Dass der Schauspieler ein wahrer Familienmensch ist, beweisen wohl unter anderem seine sieben Kinder – das achte ist schon auf dem Weg. Auch seine eigene Mutter Carol ließ der Hollywoodstar Ende des vergangenen Jahres noch hochleben: Sie feierte im Dezember schon ihren 92. Geburtstag – ein stolzes Alter. Doch nun verkündet Alec traurige Nachrichten: Seine Mutter ist gestorben.

Via Instagram nahm der 64-Jährige Abschied von seiner Mama. Im Jahr 1991 wurde bei Carol Brustkrebs diagnostiziert, den sie aber besiegte. Danach widmete sie sich dem Kampf gegen die Krankheit. "Sie verbrachte die letzten 25 Jahre ihres Lebens als Kämpferin und Verfechterin für die Sache, der sie so viel Energie gewidmet hat. Wir sind alle sehr stolz auf das, was sie erreicht hat", schrieb Alex in seinem Post.

Neben Alec trauern auch noch zahlreiche weitere Familienmitglieder um Carol. Sie hinterlässt sechs Kinder – darunter neben Alec auch die Schauspieler William (59), Stephen (56) und Daniel Baldwin. Außerdem hatte die US-Amerikanerin 25 Enkelkinder – unter anderem Hailey Bieber (25) – und 14 Urenkelkinder. "Wir lieben dich, Oma", trauerte Hailey in ihrer Instagram-Story.

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwins Mutter Carol an ihrem 92. Geburtstag

Getty Images Alec Baldwin im September 2019

Instagram / haileybieber Privates Bild des Models Hailey Bieber

