Extremer Gewichtsverlust: Danni Büchner "muss aufpassen"

Daniela Büchner (45) spricht Klartext. Über vier Jahre ist es inzwischen her, dass die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihren Ehemann Jens Büchner (✝49) am Krebs verlor. Doch statt Support von ihren Fans erntete die Influencerin immer wieder heftige Shitstorms – nicht zuletzt wegen ihres Körpergewichts. In einem Interview gab Danni zu, dass unter anderem diese Beleidigungen zu ihrem starken Gewichtsverlust geführt haben. Jetzt stellte sie klar, dass sie in Zukunft mehr auf ihr Gewicht aufpassen wolle.

"Obwohl ich echt für meine Verhältnisse wenig wiege, gibt es immer noch Leute, die an meiner Figur herumnörgeln", erklärte die Blondine im Interview mit VIP.de. Außerdem fügte Danni hinzu: "Ich selber muss aufpassen, dass ich da nicht irgendwie noch tiefer reinrutsche in so eine Schleuse, dass ich denke: 'Jetzt muss ich noch mehr abnehmen'." Denn selbst mit 15 Kilo weniger auf den Hüften, bekomme sie noch immer viel Hass zu spüren.

Auch über ihre Diät sprach Danni in dem Interview offen. "Ich habe letztes Jahr schon angefangen, abzunehmen. Ich habe auf Schweinefleisch verzichtet und auf Süßkram", plauderte sie kurzerhand aus. Doch dabei blieb es nicht. Die TV-Bekanntheit gab zu: "Irgendwann hat sich dann der Körper daran gewöhnt, weniger zu essen und ich habe auch oft Stress."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Influencerin

