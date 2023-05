Claire Holt ist wieder schwanger: Alle Infos zu drittem Baby

Claire Holt (34) ist wieder schwanger! Die süßen Neuigkeiten gab die Schauspielerin am Wochenende bei den Filmfestspielen in Cannes bekannt und sorgte damit für eine große Überraschung. In einem bodenlangen Glitzerkleid mit Schleppe stellte die Vampire Diaries-Darstellerin stolz ihre Babykugel zur Schau. Gemeinsam mit ihrem Partner Andrew Joblon hat die Beauty bereits zwei Kinder. Wann Baby Nummer drei das Licht der Welt erblicken wird, verriet Claire bislang nicht.

