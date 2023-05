"Fühlte sich richtig an": So war Jana Kramers Heiratsantrag!

Wie romantisch! Jana Kramer (39) hatte sich 2020 von ihrem Mann Mike Caussin (36) scheiden lassen. Inzwischen ist die Schauspielerin aber wieder megahappy vergeben – an den ehemaligen Fußballer Allan Russell (42). Und bei den beiden könnte es besser nicht laufen. Am Donnerstag gaben die Turteltauben ihre Verlobung bekannt – und das nach nur wenigen Monaten Beziehung. Und jetzt verraten Jana und Allan auch endlich weitere Details zur Verlobung!

In ihrem Podcast Whine Down lässt das Paar den Antrag jetzt Revue passieren. Sie hätten mit Janas Kindern auf der Veranda gesessen und hätten die Aussicht genossen. "Und er sagte meinen Namen, ich stand und dann kniete er sich hin", schwärmt die Country-Sängerin. Sie sei zu dem Zeitpunkt "irgendwie ohnmächtig gewesen", erinnere sich aber, dass Allan sie als Liebe seines Lebens bezeichnete. "Wir fingen beide an zu weinen […]. Es fühlte sich einfach richtig an", freut sie sich.

Auch wie Janas Ex-Mann Mike reagierte, berichten die beiden in dem Podcast. Die gemeinsame Tochter Jolie habe es ihrem Vater schon am Telefon verraten. "Hey, ich freue mich wirklich für dich. Allan ist ein toller Kerl", gibt Jana die Worte des Sportlers wieder. "Nach allem, was ich dir angetan habe, verdienst du das mehr als jeder andere", habe er ihr außerdem mit auf den Weg gegeben.

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer, Mai 2023

Getty Images Jana Kramer und ihre Tochter Jolie Rae im Dezember 2023 in New York

