So reagierte Jana Kramers Ex-Mann Mike auf ihre Verlobung!

Was hält Mike Caussin (36) davon? 2020 hatten sich der Football-Spieler und seine Frau Jana Kramer (39) nach zehn gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen. Der Sportler soll der Schauspielerin während der Beziehung mehrmals fremdgegangen sein, auch sexuell soll es nicht so besonders gelaufen sein. Inzwischen ist der One Tree Hill-Star wieder vergeben – und sogar verlobt. Was sagt Janas Ex Mike denn dazu?

In ihrem Podcast "Whine Down" erklärt Jana nun, wie ihr Ex-Mann auf ihre Verlobung mit Allan Russell (42) reagiert habe. Ihre gemeinsame Tochter Jolie habe es ihm über FaceTime verraten. "'Hey, ich freue mich wirklich für dich. Allan ist ein toller Kerl", habe Mike seiner einstigen Partnerin erklärt. Darüber habe diese sich total gefreut. "Nach allem, was ich dir angetan habe, verdienst du das mehr als jeder andere", habe der 36-Jährige ihr noch mit auf den Weg gegeben.

Ihre Verlobung hatte Jana ebenfalls in ihrem Podcast bekannt gegeben. Während eines Spazierganges war Allan vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr den Antrag gemacht. Die Beauty willigte total happy ein und sagte "es habe sich einfach richtig angefühlt."

Anzeige

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Anzeige

Getty Images Mike Caussin, Sportler

Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de