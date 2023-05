Katherine Markov erkennt sich bei GNTM fast nicht wieder!

Sie ist sehr verwundert! Katherine Markov schaffte es bei GNTM bis in die Top Ten. Doch in der aktuellen Folge konnte sie Modelmama Heidi Klum (49) nicht überzeugen und ihr Modeltraum platzte vorerst. Im Nachhinein fällt der Flensburgerin nun eine bestimmte Sache auf: Das Format stellte sie ganz anders dar, als sie eigentlich ist! Beispielsweise wirkt Katherine im Fernsehen sehr fromm. Im Talk mit Promiflash stellt das Nachwuchsmodel in Bezug darauf klar: "Also ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, sondern ich glaube halt an Gott, genauso wie jeder andere Mensch. Das wurde leider ein bisschen too much dargestellt." Generell sei die TV-Schönheit aber dankbar für ihre Erfahrungen in dem Format.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de