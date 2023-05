Seltene Fotos: Schwangere Rose Leslie spaziert durch London

Rose Leslie (36) versteckt ihre Kugel nicht! Seit 2018 ist sie mit ihrem Game of Thrones-Kollegen Kit Harington (36) verheiratet. Rund drei Jahre später wurden die beiden Schauspieler Eltern eines Sohnes. Im Februar dieses Jahres folgten dann süße Neuigkeiten: Ihr Nachwuchs darf sich über ein Geschwisterchen freuen! Seit der Babynews zeigt sich die baldige Zweifachmama selten in der Öffentlichkeit – doch am Freitag wurde Rose in London gesichtet!

Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, ist die 36-Jährige bei einem Ausflug mit einer Freundin zu sehen. Für den Spaziergang in der englischen Metropole wählte Rose ein recht lässiges Outfit: Sie trug ein weißes T-Shirt, das ihren Bauch gekonnt in Szene setzte. Dazu kombinierte Rose eine blaue Hose, graue Sneaker und ein hellblaues Hemd.

Kit höchstpersönlich hatte die tollen Neuigkeiten ganz stolz im US-amerikanischen Fernsehen verkündet. "[Mein Sohn] steht kurz davor, den Schock seines Lebens zu erleben, nämlich dass er einen Bruder oder eine Schwester bekommt", erklärte der 36-Jährige in der "Late Night Show" mit Jimmy Fallon (48).

Anzeige

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

Anzeige

Getty Images Rose Leslie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de