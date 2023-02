Erste Fotos nach Babynews: Rose Leslie lässig unterwegs!

Erkennt man hier schon einen Babybauch? Seit 2011 ist Rose Leslie (35) mit ihrem Game of Thrones-Kollegen Kit Harington (36) zusammen. Nach ihrer Hochzeit 2018 hatten sich die Schauspieler auch über ihren ersten Nachwuchs freuen dürfen – einen kleinen Sohn. Und damit nicht genug: Vor wenigen Wochen verkündete der Jon-Schnee-Darsteller dann, dass das zweite Kind unterwegs sei. Jetzt gibt es erste Bilder der werdenden Zweifachmama nach den süßen Babynews!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen Rose am Dienstag in London. In einem lässigen Mantel spaziert die Rothaarige durch die Metropole, ihr Gesicht verbirgt sie dabei hinter einer Sonnenbrille. Schaut man genauer hin, lässt sich unter der weiten Jacke der Schottin sogar schon eine kleine Wölbung erkennen – besonders groß ist der Babybauch der 35-Jährigen aber noch nicht.

Ob sich Rose wohl schon bald selbst zu ihrem erneuten Mamaglück äußern wird? Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte die Schauspielerin nur selten ein Wort darüber verloren. In einem Interview hatte sie kurz vor der Geburt jedoch geschwärmt: "Ich bin so begeistert, schwanger zu sein – und ich kann es kaum erwarten, unser neues Familienmitglied endlich kennenzulernen!"

Getty Images Kit Harrington und Rose Leslie im September 2021

Raw Image LTD/MEGA Rose Leslie, Februar 2023

Getty Images Rose Leslie bei der "The Good Fight"-Premiere in NYC im Februar 2017

