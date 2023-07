"Kleines Mädchen": Kit Harington ist erneut Papa geworden!

Kit Harington (36) ist jetzt Zweifachpapa! Der Schauspieler und seine Ehefrau Rose Leslie (36) sind vor rund zwei Jahren bereits Eltern eines Sohnes geworden. Diesen Februar folgten dann die niedlichen Nachrichten: Der kleine Mann darf sich auf ein Geschwisterchen freuen. In einem Interview plauderte der Game of Thrones-Star aus, dass sein Sohn ein toller Bruder sein werde. Jetzt kann er seine Qualitäten unter Beweis stellen: Denn Kit und Roses zweites Kind ist da!

Das bestätigte Kits Pressesprecher gegenüber Page Six. "Sie freuen sich, ein kleines Mädchen in ihrer Familie begrüßt haben zu dürfen", heißt es. Der Brite und Rose haben also eine Tochter bekommen! Weitere Informationen geben sie nicht preis. Allgemein halten sie ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Hin und wieder erwischen Paparazzi die kleine Familie zusammen.

So beispielsweise im Februar dieses Jahres. Die beiden Schauspieler machten einen Spaziergang durch London. Dabei hatte Kit seinen Sohn auf seinen Schultern. Rose versteckte ihren Bauch unter einem großen, braunen Mantel.

Anzeige

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

Anzeige

Getty Images Rose Leslie, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / Action Press Kit Harington und Rose Leslie beim Glastonbury Festival 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de