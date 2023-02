Kit Harington und Rose Leslie werden zum zweiten Mal Eltern!

Kit Harington (36) und Rose Leslie (35) sind in freudiger Erwartung! Im Februar 2021 sind die beiden Game of Thrones-Stars zum ersten Mal Eltern geworden. Sie bekamen einen kleinen Jungen. Rose' erste Schwangerschaft gab das Paar in einem Magazin bekannt. Die Schauspielerin ließ sich damals für das Cover mit ihrem Babybauch ablichten. Jetzt verriet Kit, dass sein Sohnemann kein Einzelkind bleiben wird: Rose ist wieder schwanger!

Kit gab die schöne Nachricht am Freitag in der Late Night Show mit Jimmy Fallon (48) bekannt. Sein zweijähriger Sohn werde "den Schock seines Lebens" bekomme, wenn ihm klar werde, dass er ein Brüderchen oder Schwesterchen bekäme, scherzte der werdende Zweifach-Papa. Die Eltern versuchen ihren Sohn auf ein Geschwisterchen vorzubereiten, indem sie auf Mamas Bauch zeigen, doch so ganz verstehe der Kleine noch nicht, was auf ihn zukomme, erklärte der 36-Jährige.

Kit gab auch zu, dass es ihm Angst bereite, bald Vater von zwei Kindern zu sein. "Mit dem ersten Baby ist es, als ob man neun Monate lang auf Wolken geht und durch Gänseblümchenfelder tanzt", weiß der gebürtige Brite. Jetzt habe man jedoch genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen, was auf einen zukommt. Er versuche sich jetzt vor allem, so gut es geht, ganz praktisch auf seinen zweiten Nachwuchs vorzubereiten, meinte Kit.

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Kit Harington mit seiner Frau Rose Leslie

Getty Images Rose Leslie, Schauspielerin

