Schwangere Rose Leslie und Kit Harington spazieren mit Sohn!

Bald sind sie zu viert! Rose Leslie (36) und Kit Harington (36) sind derzeit in freudiger Erwartung: Nach der Geburt ihres ersten Sohnes verkündete das Ehepaar vor Kurzem, dass ihr zweites Baby auf dem Weg ist. Weitere Details zur Schwangerschaft der Game of Thrones-Darstellerin sind noch nicht bekannt. Die kleine Familie scheint sich aber auf den Nachwuchs zu freuen: Neue Fotos zeigen Rose, Kit und ihren ersten Sohn bei einem fröhlichen Spaziergang!

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind die werdenden Zweifacheltern am Mittwoch in London zu sehen. Gemütlich spazierten die beiden durch einen Park, Rose führte dabei ihren Hund an der Leine, während Kit seinen Sohn auf den Schultern trug. Die Rothaarige trug eine weite Jacke – unter dieser verbarg sie ganz geschickt ihren Babybauch!

Wann das zweite Kind der Schauspieler das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt. In einem Interview hatte Kit jedoch immerhin verraten, dass die beiden ihren Sohn schon auf sein Geschwisterchen vorbereiten: "Wir zeigen auf Rose' Bauch und sagen: 'Mamas Baby, Mamas Baby', und er zeigt auf seinen Bauch und sagt: 'Mein Baby, mein Baby.'"

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im Januar 2020

Raw Image LTD/MEGA Rose Leslie, Februar 2023

Getty Images Kit Harington bei der Premiere von "Eternals" in London, 2021

