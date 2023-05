Sind sie ein Paar? Hailee Steinfeld mit NFL-Star gesichtet

Ob diese beiden das neue Hollywood-Traumpaar sind? Hailee Steinfeld (26) wurde bereits in jungen Jahren als Schauspielerin zum Star. In Sachen Liebe scheint die Pitch Perfect-Bekanntheit bisher kein Glück gehabt zu haben – zuletzt wurde ihr 2018 eine Romanze mit Niall Horan (29) nachgesagt. Jetzt sorgt die gebürtige Kalifornierin für süße Liebesgerüchte: Hailee wurde nämlich mit einem NFL-Spieler ziemlich vertraut gesichtet!

Auf Paparazzi-Schnappschüssen, die New York Post vorliegen, sind die 26-Jährige und Josh Allen gemeinsam in New York City zu sehen. Auf den Bildern macht es durchaus den Anschein, als hätten Hailee und der Footballspieler ein romantisches Date genossen. Der 27-Jährige wich seiner Begleitung nicht von der Seite und hielt seine Hände schützend über Hailees Schultern.

Allem Anschein nach ist es das erste Mal, dass die zwei gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet wurden. Es bleibt spannend, ob Hailee und Josh tatsächlich ein Paar sind – schließlich soll sich der Quarterback vergangenen Monat von seiner langjährigen Freundin Brittany Williams getrennt haben.

