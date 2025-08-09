Josh Allen: Hochzeit mit Hailee Steinfeld war "beste Nacht"

Frisch verheiratet und überglücklich: Josh Allen (29), der Quarterback der Buffalo Bills, hat am 31. Mai seine Partnerin Hailee Steinfeld (28) in Kalifornien geheiratet. Der 29-Jährige beschrieb die Trauung in der TV-Show "Hard Knocks" als "die beste Nacht seines Lebens". Witzelnd fügte er hinzu, dass es wohl auch die beste Nacht für seine Frau gewesen sei – "zumindest sagt sie das". Die Outdoor-Zeremonie fand im Beisein von Familie, Freunden, Teamkollegen und Prominenten statt.

Während der Sommer für den Quarterback auch durch sportliche Aktivitäten geprägt war – eine seiner Golf-Runden führte ihn sogar zum berühmten Augusta National Golf Club –, bildete die Hochzeit unübersehbar den emotionalen Höhepunkt. "Ich habe viel erlebt, aber die Hochzeit war definitiv der wichtigste Moment", verriet Josh dem Magazin People. Aber auch auf beruflicher Ebene zeigte sich der Quarterback motiviert, diese Saison hart zu arbeiten und mit seinem Team den Sprung auf das nächste Level zu schaffen.

Hailee, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin erfolgreich ist, und Josh hielten ihre Beziehung lange Zeit weitgehend privat. Dennoch sorgen sie immer wieder für Gesprächsstoff, vor allem wegen der liebevollen Art, mit der Josh über seine Liebste spricht. Der Buffalo-Bills-Spieler betonte zuletzt mehrfach, wie sehr er seine Ehefrau und die gemeinsame Zeit schätzt. Es scheint, als hätte das Paar in sich gegenseitig einen sicheren Hafen gefunden.

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Josh Allen beim AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs, Januar 2025