Twenty4tim klärt auf: Würde er Beziehung im Netz zeigen?

Fragen über Fragen! Twenty4tim (22) steht schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit – und das auch ziemlich erfolgreich. In seinem Liebesleben lief es allerdings bisher nicht so super, denn Tim ist seit 22 Jahren Single. Der Influencer konnte seine Traumfrau oder seinen Traummann einfach noch nicht finden. Doch wenn es so weit ist – würde Tim seinen Partner oder Partnerin im Netz zeigen? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich glaube schon, aber ich würde es nicht ausschlachten", verrät er gegenüber Promiflash. Er sei jetzt da, wo er ist und das ohne Beziehung. "Ich mache meinen Content nur mit mir selber und habe mir das so aufgebaut", plaudert Tim weiter aus. Das schaffte er auch gut ohne Hilfe von einem Partner. "Ich habe keine Beziehung, keine Verlobung, keine Hochzeit, kein Kind, keine Schwangerschaft, kein Kussfoto", erklärt er. Er sei einfach er selbst – doch das sei manchmal sehr schwer. "Man muss es schaffen, alleine interessant zu sein und nicht nur in einer Kombi", stellt der 22-Jährige fest.

Obwohl er noch nie eine Beziehung hatte, lässt er das Daten offenbar nicht schleifen. "Ich habe jetzt versucht, jemanden ein paar Wochen ernster kennenzulernen. Aber ich weiß nicht, ich brauche mal jemanden, der mich ernsthaft umhaut", erklärt der "Bling Bing"-Interpret. "Es ist schwer, weil ich einfach schon seit 22 Jahren Single bin. Dann fängst du an, voll die Ansprüche zu haben", fügt Tim hinzu.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Musiker

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Februar 2023

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

