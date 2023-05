Verlobt? Rihanna trägt einen riesigen Diamant-Ring am Zeh!

Rihanna (35) lässt Zehenringe wieder aufleben! Die R&B-Sängerin ist bekannt für extravagante und besondere Styles. Zuletzt flashte sie das Publikum immer wieder mit ihren Outfits, die ihren wachsenden Babybauch betonen. Die Fans sind sich einig: Riri ist eine Mode-Ikone! Bald kann die Musikerin ihr zweites gemeinsames Baby mit A$AP Rocky (34) auf der Welt begrüßen. Einen Verlobungsring trägt die Beauty allerdings noch nicht – jetzt zeigte sich Rihanna aber mit einem riesigen Diamant-Zehenring!

Der Superstar präsentierte in einem neuen TikTok-Clip ein ausgefallenes Accessoire: Sie postete ein Video von sich, in dem sie in einem Paar glitzernder Absätze herumläuft und dabei einen riesigen Diamant-Zehenring mit einem ebenso riesigen Preisschild trägt. "Stiller Luxus", betitelte die "Umbrella"-Interpretin den Beitrag, der nur ihre Füße zeigte. Am linken Fuß trägt die baldige Zweifachmama einen Diamantring im Birnenschliff und 14 Karat, der laut einem Juwelenexperten von Page Six Style geschätzte eine Million Dollar wert ist.

Die "We Found Love"-Sängerin setzt mit diesem seltenen Schmuckstück einen Trend. "Rihanna rockt einen Zehenring, also bin ich losgezogen und habe mir einen Zehenring gekauft", kommentierte ein Fan. Andere Fans spekulieren, ob es sich bei dem Schmuck um einen Verlobungsring handelt. "Wenn irgendjemand seine Verlobung so anzeigen kann, dann ist es Rihanna", findet ein Fan.

Instagram / badgalriri Rihanna in einem extravaganten Outfit im April 2023

TikTok / rihanna Rihanna mit ihrem Zehenring

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky auf der Met Gala 2023

