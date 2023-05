Zum 21. Geburtstag: Katie Price teilt süßes Foto mit Harvey

Im Hause Price gibt es ein Geburtstagskind! Katie Price (45) ist Mutter von fünf Kindern. Ihr ältester Sohn Harvey (21) bedeutet der TV-Bekanntheit besonders viel. Bereits seiner Geburt leidet er an dem sogenannten Prader-Willi-Syndrom, ein Gendefekt – weswegen er nicht nur mit körperlichen Auswirkungen, sondern auch mit einer Entwicklungsstörung zu kämpfen hat. Katie ist trotzdem total stolz auf ihren Sprössling – heute feiert Harvey seinen 21. Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit nun einen süßen Schnappschuss mit ihrem Nachwuchs. Auf diesem knuddelt Katie ihren Harvey ganz liebevoll, als er noch ein kleiner Junge war. "Happy Birthday, mein Harvey", schrieb sie dazu mit einigen süßen Emojis. Zudem gewährte Katie ihren Fans auch einen kleinen Einblick in die Geburtstagsparty ihres Sohnemannes.

Katie liebt ihren Sohn über alles, deswegen sorgt sie sich auch um ihn. Denn die Erkrankung des 21-Jährigen erschwerte ihm auch seinen Einstieg in sein Berufsleben. "Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Harvey seinen Traumjob findet – aber weil er so viel Unterstützung braucht, mache ich mir Sorgen, dass das nicht möglich sein wird", hatte sie in dem Kurzfilm "The One Show" erklärt.

