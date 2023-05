Abnehm-Journey: Twenty4Tim hat es etwas schleifen lassen

Ist Twenty4Tim (22) noch dabei? Der TikTok-Star teilt mit seinen treuen Fans im Netz alles. Immer wieder zeigt er Einblicke in seinen Alltag und macht auch vor unangenehmen oder persönlichen Dingen keinen Halt. Auch über seine Probleme mit seinem Körper redet der Influencer regelmäßig und hat es sich daher vor einigen Monaten zum Ziel gesetzt, abzunehmen. Promiflash fragte jetzt bei ihm nach: Wie sieht es derzeit mit Tims Abnehm-Reise aus?

Auf der "Twenty4Tim x Lipton"-Sommerparty traf Promiflash auf den Sänger. "Ich habe bisher sechs bis sieben Kilo abgenommen. Jetzt aktuell stagniert es aber ein wenig, weil gerade superviel zu tun ist", erklärte Tim dort ehrlich. Derzeit mache er viel für seine Projekte und Kooperationen und habe deshalb nicht mehr die Zeit, zum Sport zu gehen. "Ich mache gerade nur Business, ist nicht so cool, weil Sport auch ein geiler Ausgleich ist. Bis zur Tour will ich aber noch weiter abspecken", betonte der 20-Jährige allerdings.

Und wie genau sieht Tims Plan aus, damit bei ihm die Kilos purzeln können? "Ich habe ein Gym unter meiner Wohnung und ich gehe gerne Joggen", verriet er. Doch der Sport sei gar nicht so das Problem: "Die Ernährung ist tatsächlich eher der Punkt, an dem es hapert. Ich bin ein Mensch, der supergerne isst. Bisschen daran halten muss man sich schon, wäre ja gelogen, wenn man alles essen könnte, was man möchte", führte er aus.

