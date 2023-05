Bandelt Leonardo DiCaprio in Cannes wieder mit Model an?

Was geht bei den beiden? Leonardo DiCaprio (48) macht mit seinem Liebesleben seit vielen Jahren Schlagzeilen. Nach seiner Trennung von Camila Morrone (25) wurden ihm so einige Techtelmechtel nachgesagt. Unter anderem soll der "The Wolf of Wall Street"-Star mit Gigi Hadid (28) und Maya Jama (28) angebandelt haben. Zuletzt wurde der Schauspieler beim Coachella mit Irina Shayk (37) gesehen. Auch jetzt verbringt Leonardo wieder Zeit mit dem Model.

Leonardo hat während seines Aufenthalts in Cannes, wo er für seine Leistung in Martin Scorseses (80) "Killers Of The Flower Moon" gefeiert wurde, erneut das Supermodel umschwärmt. Die Russin war laut Daily Mail auch bei der Premiere seines Films anwesend. Der 48-jährige Schauspieler und Irina, die ein Kind mit dem Schauspieler Bradley Cooper (48) hat, waren außerdem am Montag auf der Geburtstagsparty von Naomi Campbell (53). Die beiden kennen sich schon lange und sind wohl offiziell "nur Freunde".

Aber Irina ist wohl nicht die Einzige, auf die Leonardo in Cannes ein Auge geworfen hat. Toni Garrn (30) und Leo waren rund zwei Jahre ein Paar – 2014 war allerdings Schluss. Nach fast zehn Jahren sollen sich das Model und der Schauspieler laut einem Insider, der sich Bild anvertraute, wieder annähern: "Die beiden sind sich fast täglich in Cannes in die Arme gelaufen." Die Blicke sollen intensiv gewesen sein.

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

Getty Images Irina Shayk, Model

ActionPress Leonardo DiCaprio und Toni Garrn im August 2013 auf Mallorca

