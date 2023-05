"Bist du dumm?": Jenefer Riili und Matze schreien sich an

Dieser Streit eskalierte! Seit mehreren Wochen begeistern die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) ihre Fans mit gemeinsamen Co-Parenting-Vlogs. Denn obwohl die einstigen Turteltäubchen seit mehreren Jahren kein Paar mehr sind, ziehen sie für ihren gemeinsamen Sohn Milan an einem Strang und scheinen inzwischen sogar befreundet zu sein. Doch in ihrem neuen Video fliegen die Fetzen zwischen ihnen.

Eigentlich wollten Jenefer und Matze gemeinsam mit Milan einen Tag im Europapark genießen, doch nachdem der Realitystar sich verspätet hatte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen den Eltern. "Alter, ich warte seit einer Stunde. Ich hätte auch was machen können in der Zeit. Du f*ckst mich ab", schrie sie ihren Ex an. Matze erwiderte daraufhin genervt: "Bist du dumm oder irgendwas, Alter? Was kackst du mich denn an? Halt’s Maul!"

Die Fans sind von dem Schlagabtausch der beiden schockiert. In den Kommentaren schrieb ein Follower: "Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, dass ihr keine guten Vorbilder seid für das Kind?" Ein anderer Fan war sich unterdessen sicher: "Deswegen reden die Kinder heutzutage so, weil Eltern es ihnen so vorleben und sie nachahmen." Was sagt ihr zu der hitzigen Diskussion der beiden? Stimmt unten ab!

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

