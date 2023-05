Eva Mendes und Ryan Gosling sind verliebt wie am ersten Tag

Die Schauspieler Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) sind seit über zehn Jahren ein Paar. 2014 und 2016 hatten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer beiden Töchter gekrönt. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die beiden sogar schon geheiratet haben sollen. Die Turteltauben halten ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun ist aber bekannt, dass es immer noch mehr als gut bei den Zweifacheltern laufen soll!

Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly, dass die Hollywoodstars nach so langer Zeit trotzdem noch die rosarote Brille tragen: "Sie ist sein größter Fan und liebt es, wenn er in großen Filmen mitspielt, wie zum Beispiel in Barbie." Dem Insider zufolge sei das Paar "heute noch genauso verliebt wie im ersten Jahr, als sie zusammen kamen."

Zuletzt hatte die 49-Jährige preisgegeben, dass sie das Privatleben mit ihrem Liebsten dem roten Teppich vorziehe. "Ich möchte unser Privatleben, das wir sehr schätzen, nicht preisgeben", hatte sie in den Kommentaren zu einem Instagram-Post mit Ausschnitten des Films "The Place Beyond the Pines" geschrieben.

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes in London, März 2022

TheCelebrityfinder/MEGA Ryan Gosling am Set von "Barbie"

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

