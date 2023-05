Harvard Universität verleiht Tom Hanks einen Doktortitel

Tom Hanks (66) wurde eine große Ehre zuteil. Kürzlich erschien der erste Roman "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" des Schauspielers. Einige Kritiker sind von seinem Werk allerdings nicht sonderlich begeistert. Für den Filmstar sind die Rezensionen aber kein Problem: Er ist es durch seinen Job gewohnt kritisiert zu werden und kann deshalb sehr gut damit umgehen. Der 66-Jährige kann nun zudem einen weiteren Erfolg feiern.

Tom erhielt von der Harvard Universität die Ehrendoktorwürde der Künste. In der typischen Absolventen-Kluft mit Hut, Talar und Schärpe stand der Hollywood-Star laut FoxNews auf der Bühne und war aus diesem Anlass der Hauptredner bei der Abschlussfeier. Er forderte die mehr als 9.000 Absolventen des Jahrgangs 2023 auf, für die Wahrheit zu kämpfen und sich denjenigen entgegenzustellen, die sich ihr widersetzen.

Der zweifache Oscar-Preisträger streute in seine Rede eine Reihe von Anspielungen auf Superhelden ein – ein Genre, das sich in Hollywood durchgesetzt hat. "Wir alle befinden uns in einem Käfigkampf, einem Mixed Martial Arts Battle Royale mit Agenten der Intoleranz und der schreienden Inkompetenz, den bösartigen Gleichen der imperialen Sturmtruppen, Lex Luther und Loki. Und wir könnten gerade jetzt einen Superhelden gebrauchen", appellierte Tom an die Absolventen, wie die Harvard Gazette berichtete.

Tom Hanks, Schauspieler

Tom Hanks, Mai 2023

Tom Hanks, Mai 2023

