Aus in der Top Neun: GNTM-Katherine hat mit Exit gerechnet!

Katherine Markov war nicht überrascht von ihrem Rauswurf! Die 20-Jährige hatte in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel ihr Können gezeigt. Woche für Woche hatte sie abgeliefert und es sogar bis unter die besten Zehn geschafft. Doch das Unterwassershooting in der vergangenen Folge stellte die Flensburger vor eine große Herausforderung. Letztlich reichte es nicht mehr für Katherine. Gegenüber Promiflash verrät sie nun, dass ihr schon klar war, dass sie gehen muss.

Im Promiflash-Interview gesteht Katherine: "Ich war gar nicht so doll enttäuscht. Weil ich habe realistisch gedacht und wusste, dass ich beim Unterwassershooting nicht die Beste sein werde. [...] Und dann beim Walk [...] war der Wind so stark in dem Moment wo ich gewalkt bin, da kam ich einfach nicht gegen an." Sie habe daraufhin eins und eins zusammengezählt und habe ihren Rauswurf kommen sehen. "Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ich die Schwächste diese Woche bin", fügt sie hinzu.

Katherines größte Sorge sei die Reaktion ihrer Liebsten gewesen. "Als ich dann rausgeflogen bin, war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken: 'Wie wird meine Familie reagieren oder mein Freund und meine Freunde.' Ich dachte, die werden voll enttäuscht sein", gibt sie lachend zu und ergänzt, dass diese schlussendlich natürlich nicht so reagiert hätten. Im Gegenteil: Alle seien sehr stolz auf die Blondine gewesen.

ProSieben / Sven Doornkaat Katherine Markov bei GNTM 2023

Instagram / katherine.markov Katherine Markov, Model

ProSieben / Richard Hübner Katja, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

