Nach Jens' Tod: Danni Büchner fühlt sich endlich wieder wohl

Daniela Büchner (45) hat Frieden gefunden. Über vier Jahre ist es her, dass Jens Büchner (✝49), der Ehemann des Goodbye Deutschland-Stars, an Lungenkrebs starb. Und das, nachdem sich die beiden Auswanderer mit ihren Zwillingen Jenna (6) und Diego (6) sowie den Kindern, die Danni mit in die Beziehung gebracht hatte, ein gemeinsames Leben auf Mallorca aufgebaut hatten. Doch jetzt verkündete die Influencerin: Sie kann das Leben endlich wieder genießen.

"Ich glaube, ich habe mich noch nie so stark und so wohl in meinem Ich und in meinem Körper gefühlt", offenbarte die TV-Persönlichkeit gegenüber VIP.de. Dennoch gab die 45-Jährige auch zu: "Es gibt immer wieder Momente, in denen ich an mir zweifle und dann muss mein innerer Kreis mich aufbauen." Doch das Leben der Witwe habe sich im letzten Jahr radikal verändert. "Nicht nur vom Aussehen, sondern auch wie ich Dinge betrachte", erklärte Danni.

Auch über seinen Gewichtsverlust sprach der Realitystar im Interview – denn Danni hat ganze 15 Kilo in den vergangenen Monaten abgespeckt. Obwohl sie sich in ihrem Körper wohlzufühlen scheint, gab die Auswanderin zu: "Also, meine großen Kinder finden es gar nicht mehr gut. Die machen sich Sorgen. Das ist natürlich auch schwierig."

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de