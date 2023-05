15 Kilo abgenommen: Danni Büchners Kids machen sich Sorgen

Ob das noch gesund ist? Danni Büchner (45) gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag im Netz. So teilt die Fünffach-Mama gerne mal Erziehungstipps mit ihrer Community oder gibt einfach nur Updates aus ihrem Leben. In den vergangenen Jahren nahm die Influencerin ihre Fans mit auf ihre Abnehmreise – stolze 15 Kilogramm hat sie mittlerweile verloren! Dieser Gewichtsverlust bereitet Dannis Kids allerdings Sorge...

Im Interview mit VIP.de thematisierte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren Abnehmerfolg. Auch wenn sich die 45-Jährige wohl in ihrem Körper fühle, haben ihre Kinder Bedenken, dass sie noch mehr abspecken könnte. "Also, meine großen Kinder finden es gar nicht mehr gut. Die machen sich Sorgen. Das ist natürlich auch schwierig", erklärte der Realitystar. Vor allem der viele Hate im Netz habe dazu beigetragen, dass die Brünette immer weniger gegessen habe. "Das habe ich mir zu Herzen genommen und dann habe ich halt angefangen, weniger zu essen", begründete sie ihr Verhalten.

Doch Danni ist sich dessen auch bewusst. "Ich selber [muss] aufpassen, dass ich nicht irgendwie noch tiefer rutsche. In so eine Schleuse, in der ich denke: 'Ich muss noch mehr abnehmen'", gab sie im Gespräch zu und stellte dann aber klar: "Ich glaube, ich habe mich noch nie so stark, so wohl in meinem Körper gefühlt."

Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

Danni Büchner im Mai 2023

Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

