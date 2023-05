Ritual: Dieses Geschenk macht Kim Kardashian ihren Kindern

Kim Kardashian (42) verrät ein besonderes Geburtstagsritual. Von Kindesbeinen an steht der Keeping up with the Kardashians-Star im Rampenlicht. Als Unternehmerin, Model und Designerin hat die Brünette alle Hände voll zu tun. Ihre vier Kinder stehen für sie trotzdem immer an erster Stelle. Jetzt verriet der Realitystar: Trotz der vielen Projekte schreibt Kim für jedes ihrer Kinder einen persönlichen Brief zum Geburtstag.

Im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast sprach die TV-Bekanntheit über ihren Erziehungsstil und die Beziehung zu ihren Kindern. Dabei kam Kim auch auf ein besonderes Geburtstagsritual zu sprechen: "Jedes Jahr schreibe ich jedem meiner Kinder einen vier- oder fünfseitigen Brief zum Geburtstag. Darüber, wie das Jahr war, wer seine Freunde sind, alberne Worte, die er sagt, sein Lieblingsessen und eine kleine Reise durch das Jahr."

Am diesjährigen Muttertag teilte Kim eine witzige Karte, die sie von ihrer Tochter Chicago West (5) erhalten hatte. Die Karte enthielt mehrere Textzeilen, die von der Kleinen ausgefüllt wurden. Auf die Aussage "Das Beste, was sie kocht" schrieb Chicago kurzerhand: "Meine Mama kocht nicht. Sie hat einen Koch."

